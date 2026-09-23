Lucknow News: नवविवाहिता का शव फंदे से लटका मिला

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सुभाषिनी की सास निर्मला ने बताया कि सुबह कमरा अंदर से बंद था। खिड़की से देखने पर शव फंदे से लटका दिखा। माल पुलिस ने छानबीन के लिए फोरेंसिक टीम बुलाई। इंस्पेक्टर नवाब अहमद के अनुसार, प्रथमदृष्टया यह आत्महत्या लग रही है। नरायनपुर गांव निवासी सुभाषिनी की शादी बीते साल 27 अक्तूबर को सतनाम से हुई थी। रक्षाबंधन के बाद सतनाम मजदूरी करने दिल्ली चले गए। सुभाषिनी की दादी फूलमती ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन सुभाषिनी और उसके पति के बीच विवाद हुआ था। आत्महत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। मायके वालों ने भी कोई आरोप नहीं लगाया है।

माल। माल के सालेहनगर गांव में मंगलवार सुबह नवविवाहिता सुभाषिनी (21) का शव कमरे में साड़ी के सहारे फंदे से लटका मिला। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है।