Lucknow News: श्रमिक का था सड़क पर मिला शव, बहन ने लगाया पिटाई से मौत होने का आरोप

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ऊषा ने बताया कि राजू बृहस्पतिवार को मजदूरी करने लखनऊ आए थे। रविवार रात मड़ियांव पुलिस को सड़क पर एक युवक का शव मिला था। पहचान न होने पर शव को अज्ञात में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। ऊषा का आरोप है कि उन्हें जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने राजू की पिटाई की थी और मरा समझकर छोड़कर भाग गए।इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि राजू नशे के आदी थे। प्रारंभिक जांच में नशे की हालत में गिरने से मौत की बात सामने आई है। परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी।