Lucknow News: रक्तदान शिविर आज, बनें महादानी

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इनरव्हील क्लब बारादरी की प्रेसिडेंट वंदना श्रीवास्तव और सचिव सुमिता रस्तोगी ने क्लब के सदस्यों से रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।यह शिविर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में रक्त की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से लगाया जा रहा है। इस पहल के जरिये लोगों को ऐसा ''''महादानी'''' बनने का मौका मिलेगा जो दूसरों का जीवन बचाने में योगदान दे सकेंगे।केजीएमयू में चिकित्सा दुर्घटना, सर्जरी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रक्त की काफी जरूरत पड़ती है। शिविर में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है।एक यूनिट रक्त कई लोगों को नया जीवन दे सकता है। रक्तदान करने से न केवल दूसरों को लाभ होता है, बल्कि यह रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। यह शरीर में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढाता है।रक्तदान के लिए उम्र 18 से 65 वर्ष और वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन 12.5 प्वाइंट या इससे अधिक होना जरूरी है। दाता पूरी तरह स्वस्थ हो और उसे सर्दी-जुकाम, बुखार या कोई संक्रमण न हो। रक्तचाप भी सामान्य होना चाहिए। पुरुष तीन महीने और महिलाएं चार महीने के अंतराल पर रक्तदान कर सकती हैं।