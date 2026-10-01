Lucknow News: लोहिया संस्थान में रक्तदान शिविर आज, बनें महादानी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:38 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपका दिया हुआ रक्त सबसे बड़ा दान बन सकता है। इसी संदेश के साथ डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के ब्लड बैंक और अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से बृहस्पतिवार को रक्तदान शिविर आयोजित होगा। आयोजन संस्थान के ब्लड बैंक में सुबह 10 बजे से होगा। उद्घाटन संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह करेंगे।
संस्थान के ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन विभाग के प्रमुख प्रो. सुब्रत चंद्रा ने बताया कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। स्वस्थ लोग आगे आकर रक्तदान कर सकते हैं और किसी जरूरतमंद के लिए महादानी बन सकते हैं।
एक यूनिट खून से बचती हैं कई जान
एक यूनिट रक्त कई लोगों को नया जीवन दे सकता है। रक्तदान करने से न केवल दूसरों को लाभ होता है, बल्कि यह रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। रक्तदान करने की वजह से दिल का दौरा पड़ने की आशंका भी कम होती है।
विज्ञापन
ये लोग कर सकते हैं रक्तदान
- उम्र 18 से 65 वर्ष हो।
- 50 किलोग्राम वजन हो।
- हीमोग्लोबिन 12.5 पॉइंट हो।
- सर्दी-जुकाम, बुखार या कोई संक्रमण न हो।
- दो रक्तदान के बीच पुरुषों के लिए तीन महीने और महिलाओं के लिए चार महीने का अंतराल जरूरी है।
विज्ञापन
संस्थान के ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन विभाग के प्रमुख प्रो. सुब्रत चंद्रा ने बताया कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। स्वस्थ लोग आगे आकर रक्तदान कर सकते हैं और किसी जरूरतमंद के लिए महादानी बन सकते हैं।
विज्ञापन
एक यूनिट खून से बचती हैं कई जान
एक यूनिट रक्त कई लोगों को नया जीवन दे सकता है। रक्तदान करने से न केवल दूसरों को लाभ होता है, बल्कि यह रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। रक्तदान करने की वजह से दिल का दौरा पड़ने की आशंका भी कम होती है।
विज्ञापन
ये लोग कर सकते हैं रक्तदान
- उम्र 18 से 65 वर्ष हो।
- 50 किलोग्राम वजन हो।
- हीमोग्लोबिन 12.5 पॉइंट हो।
- सर्दी-जुकाम, बुखार या कोई संक्रमण न हो।
- दो रक्तदान के बीच पुरुषों के लिए तीन महीने और महिलाओं के लिए चार महीने का अंतराल जरूरी है।