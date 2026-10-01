Lucknow News: लोहिया संस्थान में रक्तदान शिविर आज, बनें महादानी

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संस्थान के ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन विभाग के प्रमुख प्रो. सुब्रत चंद्रा ने बताया कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। स्वस्थ लोग आगे आकर रक्तदान कर सकते हैं और किसी जरूरतमंद के लिए महादानी बन सकते हैं।एक यूनिट रक्त कई लोगों को नया जीवन दे सकता है। रक्तदान करने से न केवल दूसरों को लाभ होता है, बल्कि यह रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। रक्तदान करने की वजह से दिल का दौरा पड़ने की आशंका भी कम होती है।- उम्र 18 से 65 वर्ष हो।- 50 किलोग्राम वजन हो।- हीमोग्लोबिन 12.5 पॉइंट हो।- सर्दी-जुकाम, बुखार या कोई संक्रमण न हो।- दो रक्तदान के बीच पुरुषों के लिए तीन महीने और महिलाओं के लिए चार महीने का अंतराल जरूरी है।