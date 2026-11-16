Lucknow News: छात्रवृत्ति के लिए आज और कल होगा बायोमीट्रिक सत्यापन

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लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, विद्यार्थियों को मुख्य परिसर स्थित कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय के छात्रवृत्ति अनुभाग (मैत्री भवन) में बायोमीट्रिक सत्यापन कराना होगा। संस्थान स्तर से आवेदन अग्रसारित होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन अग्रसारित नहीं किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी। छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी ने विद्यार्थियों से निर्धारित समय पर पहुंचने की अपील की है।यह रहेगा कार्यक्रम16 नवंबरसामान्य वर्ग : रसीद संख्या 501 से 900 तक, सुबह 10:30 से दोपहर दो बजे तक।अन्य पिछड़ा वर्ग : रसीद संख्या 751 से 1150 तक, दोपहर 2:30 से शाम पांच बजे तक।अनुसूचित जाति/जनजाति : रसीद संख्या 501 से अंतिम संख्या तक, शाम पांच से छह बजे तक।17 नवंबरसामान्य वर्ग : रसीद संख्या 901 से अंतिम संख्या तक, सुबह 10:30 से दोपहर दो बजे तक।अन्य पिछड़ा वर्ग : रसीद संख्या 1151 से अंतिम संख्या तक, दोपहर 2:30 से शाम पांच बजे तक।अल्पसंख्यक वर्ग : रसीद संख्या 201 से अंतिम संख्या तक, शाम पांच से छह बजे तक।