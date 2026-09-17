Lucknow News: खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, युवक की मौत

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चचेरे भाई वंश बहादुर सिंह के मुताबिक, दिलीप टेलीकॉम कंपनी के ठेकेदार के अधीन हेल्पर थे। बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे वह बाइक से ड्यूटी जा रहे थे। उन्होंने हेलमेट लगा रखा था। माल क्षेत्र की ओर से चंद्रिका देवी रोड पर लकड़ियों से लदी तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जा रही थीं। वहीं, एक ट्रैक्टर-ट्रॉली आशीर्वाद फ्यूल पंप के सामने सड़क पर खड़ी थी। दिलीप की बाइक पीछे से उसमें जा टकराई। ट्रॉली में लदी लकड़ियों से दिलीप के सीने में गंभीर चोट आई। परिजन उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से चालक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। दिलीप चार भाइयों और पांच बहनों में सबसे छोटे थे।