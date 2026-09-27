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Lucknow News: लोक चौपाल में गूंजे भजन

Sun, 27 Sep 2026 01:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:00 AM IST
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Bhajans resonated at the Lok Chaupal.
लोक चौपाल में गूंजे भजन
लखनऊ। लोक संस्कृति शोध संस्थान की ओर से शनिवार को गोमतीनगर स्थित संगीत भवन में लोक चौपाल का आयोजन किया गया। कलाकारों ने गणपति आओ जी म्हारी सभा में रंग बरसाओ जैसे गीतों से माहौल भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर समीक्षक डॉ. एसके गोपाल ने प्रो. कमला श्रीवास्तव की जयंती के अवसर पर उनका स्मरण करते हुए संगीत में उनके योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि नगर निगम से पारित कमला श्रीवास्तव मार्ग के शिलापट्ट का लोकार्पण शीघ्र किया जाएगा।
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