Lucknow News: बाल रत्न खोज प्रतियोगिता आयोजित

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लखनऊ। कबीर शांति मिशन की ओर से शनिवार को सेंट जोजफ कॉलेज, ठाकुरगंज में बाल रत्न खोज प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें 21 विद्यालयों के लगभग 158 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जय हिंद कॉलेज, मुंबई की पूर्व प्राचार्य कीर्ति नारायण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कबीर शांति मिशन के चीफ कोऑर्डिनेटर राजेश अग्रवाल ने विजयी छात्रों को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिए। सिटी मांटेसरी इंटर कॉलेज के शाह अली अम्मार प्रथम, एसकेडी एकेडमी की अंजली यादव द्वितीय और सेंट जोजफ कॉलेज की वैष्णवी सिंह तृतीय स्थान पर रहीं।