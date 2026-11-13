Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Bail plea rejected for man accused of rape under the pretext of marriage

Lucknow News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 13 Nov 2026 02:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Bail plea rejected for man accused of rape under the pretext of marriage
लखनऊ। एडीजे कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी जितेंद्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सरकारी वकील ने बताया कि वादिनी ने बंथरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

एफआईआर के मुताबिक, वादिनी और जितेंद्र सिंह के बीच प्रेम प्रसंग था। आरोपी ने शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया। दो माह पहले जितेंद्र अपने साथी राजू के साथ वादिनी को उन्नाव कचहरी में शादी के लिए ले गया था लेकिन शादी नहीं हो सकी। आठ सितंबर को आरोपी फिर वादिनी को उन्नाव ले गया और रात भर अपने साथ रखा। अगले दिन कोर्ट जाते समय आरोपी के बड़े भाई ने वादिनी को जबरन गाड़ी से उतार दिया। उन्होंने जातिसूचक गालियां देते हुए गांव के बाहर धक्का देकर गिराया और जानमाल की धमकी दी। बाद में जितेंद्र ने वादिनी के साथ रहने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed