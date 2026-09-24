आयुर्वेद जीवन की आधारशिला : ब्रजेश पाठक

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''स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद'' विषय पर आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। गांवों में लंबे समय तक स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमुख आधार आयुर्वेद ही रहा है। उन्होंने कहा कि तेज जीवनशैली में लोग उपचार के तत्काल परिणाम चाहते हैं, जिससे एलोपैथिक चिकित्सा की ओर उनका रुझान बढ़ा है। इसके बावजूद आयुर्वेद स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा को देश-दुनिया में नई पहचान मिली है। आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने और इसकी वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से आयुर्वेद दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आयुर्वेद को उपचार पद्धति के साथ स्वस्थ जीवनशैली और निरोगी समाज के आधार के रूप में अपनाने की जरूरत है।आयोजन में आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र ''दयालु'', प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार, महानिदेशक आयुष जीएस प्रियदर्शी, विशेष सचिव आयुष मदन सिंह, निदेशक आयुष डॉ. नारायण दास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।