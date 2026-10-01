Lucknow News: एसजीपीजीआई में महिला से टप्पेबाजी का प्रयास, सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा

जौनपुर के सिकरारा निवासी अमरावती के अनुसार, वह बुधवार को बेटे आनंद के साथ घुटने का इलाज कराने एसजीपीजीआई आई थीं। वह न्यू ओपीडी के पास बैठी थीं और उनका बेटा दवा लेने गया था। इसी दौरान एक युवक उनके पास पहुंचा और खुद को संस्थान का कर्मचारी बताते हुए कहा कि डॉक्टर ने जांच के लिए बुलाया है और गहने उतारने होंगे। झांसे में आकर उन्होंने मंगलसूत्र और बालियां उसे दे दीं। सुरक्षा कर्मियों को युवक पर शक हुआ। पूछताछ के दौरान वह भागने लगा लेकिन उसे पकड़ लिया गया। सुरक्षा अधिकारी डीके पांडेय के मुताबिक आरोपी की पहचान चिनहट के हरदासी खेड़ा निवासी गुरु प्रसाद के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है।