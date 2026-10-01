फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Attempt to swindle a woman at SGPGI, security personnel apprehend the suspect

Lucknow News: एसजीपीजीआई में महिला से टप्पेबाजी का प्रयास, सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा

Thu, 01 Oct 2026 02:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 01 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Attempt to swindle a woman at SGPGI, security personnel apprehend the suspect
एसजीपीजीआई के सुरक्षा अधिकारी डीके पांडेय के साथ जेवर मिलने के बाद प्रसन्न मुद्रा में बैठी बुजु
लखनऊ। एसजीपीजीआई में इलाज कराने आई 60 वर्षीय महिला से खुद को संस्थान का कर्मचारी बताकर युवक ने गहने उतरवाने की कोशिश की। संदिग्ध हरकतें देख सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीजीआई थाने की पुलिस ने महिला की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है।
विज्ञापन

जौनपुर के सिकरारा निवासी अमरावती के अनुसार, वह बुधवार को बेटे आनंद के साथ घुटने का इलाज कराने एसजीपीजीआई आई थीं। वह न्यू ओपीडी के पास बैठी थीं और उनका बेटा दवा लेने गया था। इसी दौरान एक युवक उनके पास पहुंचा और खुद को संस्थान का कर्मचारी बताते हुए कहा कि डॉक्टर ने जांच के लिए बुलाया है और गहने उतारने होंगे। झांसे में आकर उन्होंने मंगलसूत्र और बालियां उसे दे दीं। सुरक्षा कर्मियों को युवक पर शक हुआ। पूछताछ के दौरान वह भागने लगा लेकिन उसे पकड़ लिया गया। सुरक्षा अधिकारी डीके पांडेय के मुताबिक आरोपी की पहचान चिनहट के हरदासी खेड़ा निवासी गुरु प्रसाद के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है।

एसजीपीजीआई के सुरक्षा अधिकारी डीके पांडेय के साथ जेवर मिलने के बाद प्रसन्न मुद्रा में बैठी बुजु

एसजीपीजीआई के सुरक्षा अधिकारी डीके पांडेय के साथ जेवर मिलने के बाद प्रसन्न मुद्रा में बैठी बुजु

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed