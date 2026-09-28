Lucknow News: बाबूजी की स्मृति में सहायता कोष शुरू
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 03:06 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 03:06 AM IST
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लखनऊ। दिवंगत विनोद बिहारी वर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर रविवार को चौक स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय चित्रांश सनातन महासभा की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई।
महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा ने कहा कि बाबूजी ने तीन दशकों के प्रयास से चित्रांश समाज को एकजुट कर सशक्त पहचान दिलाई। उनकी स्मृति में ‘बाबूजी सहायता कोष’ शुरू किया जा रहा है। इससे गरीब कन्याओं के विवाह और आर्थिक रूप से कमजोर व बेसहारा बच्चों की पढ़ाई में मदद की जाएगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने विनोद बिहारी वर्मा के सरल, कर्मठ और निस्वार्थ व्यक्तित्व को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सक्सेना ने उन्हें आदर्श व्यक्तित्व बताया। इस मौके पर वनमंत्री डॉ. अरुण सक्सेना, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह व मुकेश शर्मा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज, विधायक नीरज बोरा, योगेश शुक्ला व अदिति सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे।
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महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा ने कहा कि बाबूजी ने तीन दशकों के प्रयास से चित्रांश समाज को एकजुट कर सशक्त पहचान दिलाई। उनकी स्मृति में ‘बाबूजी सहायता कोष’ शुरू किया जा रहा है। इससे गरीब कन्याओं के विवाह और आर्थिक रूप से कमजोर व बेसहारा बच्चों की पढ़ाई में मदद की जाएगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने विनोद बिहारी वर्मा के सरल, कर्मठ और निस्वार्थ व्यक्तित्व को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सक्सेना ने उन्हें आदर्श व्यक्तित्व बताया। इस मौके पर वनमंत्री डॉ. अरुण सक्सेना, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह व मुकेश शर्मा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज, विधायक नीरज बोरा, योगेश शुक्ला व अदिति सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे।
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