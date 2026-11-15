Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   An evening of Dussehra celebrations, adorned with performances of Bundeli songs and folk dances.

Lucknow News: बुंदेली गीतों और लोकनृत्य की प्रस्तुतियों से सजी दशहरा मिलन की शाम

Sun, 15 Nov 2026 02:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
An evening of Dussehra celebrations, adorned with performances of Bundeli songs and folk dances.
बुंदेली गीतों और लोकनृत्य की प्रस्तुतियों से सजी दशहरा मिलन की शाम
लखनऊ। बुंदेली लोकगीतों की मिठास, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन और लोकनृत्य की प्रस्तुतियों के बीच शनिवार को बुंदेली दशहरा मिलन समारोह मनाया गया। राजाजीपुरम स्थित सेंट जोसेफ विद्यालय के नीरू सभागार में आयोजित समारोह में राजधानी में रहने वाले बुंदेली समाज के लोगों ने उत्साह से हिस्सा लिया। बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद की ओर से आयोजित समारोह की शुरुआत पारंपरिक स्वागत और अभिनंदन से हुई। परिषद की संस्थापक संरक्षक व सेंट जोसेफ विद्यालय समूह की संस्थापक अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता अग्रवाल ने कहा कि बुंदेलखंड शूरवीरों की शौर्य गाथा का प्रतीक है। उन्होंने बुंदेली संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की। वह पिछले 40 वर्षों से इस समारोह का आयोजन कर रही हैं। डॉ. पुष्पलता अग्रवाल और बुंदेली समाज की महिलाओं ने पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। बुंदेलखंड के कलाकारों ने लोकगायन और नृत्य से समां बांधा। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष महेंद्र कुमार तिवारी ने किया। महासचिव कैलाश जैन और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. पवनपुत्र बादल मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed