Lucknow News: एएमसी रिकॉर्ड बना फुटबाॅल चैंपियन

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एएमसी रिकॉर्ड की ओर से आर. वार्ते ने 25वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। यूनिटी कॉलेज बी ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए लेकिन एएमसी रिकॉर्ड की रक्षा पंक्ति ने इसे विफल कर दिया। दूसरे हाफ में भी एएमसी रिकॉर्ड ने दबदबा कायम रखा। टीम के एस. किशोर ने 57वें मिनट में दूसरा गोल दागकर जीत लगभग पक्की कर दी। निर्धारित समय तक यूनिटी कॉलेज बी की टीम कोई गोल नहीं कर सकी। प्रतियोगिता के व्यक्तिगत पुरस्कारों में यूनिटी कॉलेज बी के खिलाड़ी कुम्बर को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। एएमसी रिकॉर्ड के एस. किशोर को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर और एलटी. मौना को सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर चुना गया।ला-मार्टीनियर कॉलेज के पैनल को उभरते खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। यूनिटी कॉलेज बी के लारेब सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर रहे, जबकि एपिक स्ट्राइकर के बहादुर को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि ला-मार्टीनियर कॉलेज के प्रधानाचार्य गैरी डोमिनिक एवरेट, विशिष्ट अतिथि लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के संचालक क्यूयू बेली रहे।