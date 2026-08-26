Lucknow News: जल निगम की टीम को बंधक बनाने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 26 Aug 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। काकोरी के राशूलपुर गांव में जल निगम की टीम को बंधक बनाने, मोबाइल व बाइक छीनने का आरोप है। यह आरोप पूर्व प्रधान अमर सिंह व उनके समर्थकों पर लगा है। ग्राम प्रधान श्यामा की तहरीर पर अमर सिंह यादव, तुलसीराम, आकाश यादव, संदीप कुमार, वीरेंद्र यादव सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
सहायक अभियंता सुरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, 22 अगस्त को पानी की टंकी के पास पाइपलाइन रिसाव की मरम्मत की जा रही थी। पूर्व प्रधान सहयोगियों के साथ माैके पर पहुंचा और श्रमिक व सुपरवाइजर से अभद्रता की। आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों के मोबाइल व बाइक छीनकर बंधक बनाया। 112 पर सूचना के बाद पुलिस ने टीम को देर रात सुरक्षित निकाला। बाद में प्रधान श्यामा परिवार के साथ पहुंचीं, जहां पूर्व प्रधान के समर्थकों से मारपीट हुई। इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि प्रधान श्यामा और जल निगम की ओर से मिली तहरीर की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
सहायक अभियंता सुरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, 22 अगस्त को पानी की टंकी के पास पाइपलाइन रिसाव की मरम्मत की जा रही थी। पूर्व प्रधान सहयोगियों के साथ माैके पर पहुंचा और श्रमिक व सुपरवाइजर से अभद्रता की। आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों के मोबाइल व बाइक छीनकर बंधक बनाया। 112 पर सूचना के बाद पुलिस ने टीम को देर रात सुरक्षित निकाला। बाद में प्रधान श्यामा परिवार के साथ पहुंचीं, जहां पूर्व प्रधान के समर्थकों से मारपीट हुई। इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि प्रधान श्यामा और जल निगम की ओर से मिली तहरीर की जांच की जा रही है।
विज्ञापन