फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   AKTU: Information provided on the innovation ecosystem

एकेटीयू: इनोवेशन ईकोसिस्टम की दी जानकारी

Tue, 06 Oct 2026 03:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:08 AM IST
विज्ञापन
AKTU: Information provided on the innovation ecosystem
लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के इनोवेशन हब यूपी फाउंडेशन में अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से तीन दिन के एडवांसिंग इनोवेशन प्रोफेशनल्स फॉर ईको सिस्टम एक्सीलेंस प्रशिक्षण की सोमवार को शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को नवाचार, इन्क्यूबेशन, उद्यमशीलता और स्टार्टअप ईकोसिस्टम से जुड़े पहलुओं की व्यावहारिक समझ देना है। कार्यक्रम के पहले दिन मुख्य अतिथि यूपी स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित राजेश महाजन ने नवाचार और उद्यमिता के वर्तमान व भविष्य की जानकारी दी। एसोसिएट डीन इनोवेशन डॉ. अनुज कुमार शर्मा और अटल इनोवेशन मिशन की प्रोग्राम लीडर तन्वी मिश्रा ने प्रशिक्षण की पहल, रूपरेखा और इसके उद्देश्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में इनोवेशन हब के सीईओ डॉ. महीप सिंह, मनीष वर्मा, डॉ. राखी शर्मा आदि उपस्थित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed