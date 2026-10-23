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एकेटीयू: कल होने वाली परीक्षाएं अब दो नवंबर को

Fri, 23 Oct 2026 02:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:48 AM IST
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AKTU: Examinations scheduled for tomorrow will now be held on November 2
लखनऊ। वाराणसी में चल रहे एयर शो को देखते हुए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने विषम सेमेस्टर की कैरी ओवर परीक्षा में आंशिक संशोधन किया है। विश्वविद्यालय की ओर से सभी केंद्रों में 24 अक्तूबर शनिवार को होने वाली कैरी ओवर परीक्षा को अब दो नवंबर को होगी। परीक्षा नियंत्रक प्रो. दीपक नगरिया ने सभी संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्य व निदेशक को जारी पत्र में कहा है कि वाराणसी में 24 व 25 को होने वाले एयर शो में काफी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए शहर में यातायात में बदलाव व वाहनों के आवागमन में प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। ऐसे में विद्यार्थियों व कर्मचारियों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में दिक्कत होगी। इसे देखते हुए यह बदलाव किया गया है।
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