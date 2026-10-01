एकेटीयू : फार्मेसी में प्रवेश के लिए चॉइस फिलिंग शुरू

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फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) की संबद्धता प्रक्रिया के कारण काउंसिलिंग में देरी हो रही थी। अमर उजाला ने 27 सितंबर के अंक में एकेटीयू : निर्धारित तिथि के बाद भी शुरू नहीं हुए बीफार्मा में प्रवेश शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद विवि ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर कार्यक्रम जारी किया।दूसरे चरण में चॉइस फिलिंग सात-आठ अक्तूबर और सीट अलॉटमेंट 10 अक्तूबर को होगा। सीट कंफर्मेशन, ऑनलाइन विलिंगनेस और सीट विड्रा 10-11 अक्तूबर को होगा। तीसरे चरण में चॉइस लॉक 10-11 अक्तूबर और सीट अलॉटमेंट 12 अक्तूबर को होगा। सीट कंफर्मेशन, ऑनलाइन विलिंगनेस और सीट विड्रा 12-15 अक्तूबर तक, जबकि फिजिकल रिपोर्टिंग 14-17 अक्तूबर तक होगी।सरकारी संस्थानों के लिए विशेष चरणइंटरनल स्लाइडिंग के बाद सरकारी संस्थानों के लिए विशेष चरण होगा। रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा 15-21 अक्तूबर, चॉइस फिलिंग 22-25 अक्तूबर, सीट अलॉटमेंट 27 अक्तूबर और फिजिकल रिपोर्टिंग 28-29 अक्तूबर को होगी।