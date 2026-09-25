Lucknow News: एकेटीयू में मनाया गया एनएसएस का 58वां स्थापना दिवस

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उन्होंने कहा कि एनएसएस का स्वयंसेवक बनने से युवाओं में कई गुणों का विकास सहज ही हो जाता है। इसका फायदा उन्हें पूरे जीवन भर मिलता है। इससे जुड़कर युवा न केवल अनुशासित होता है बल्कि नेतृत्व क्षमता, समाज के अंदर कार्य करने का अनुभव व जिम्मेदार नागरिक बनता है। इसके जरिये छात्र कैंपस से कम्यूनिटी तक कनेक्ट होता है। साथ ही नेतृत्ववान भी बनता है।उन्होंने कहा कि सामाजिक ढांचे में युवा एक कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए एनएसएस से जुड़ना बहुत जरूरी है। इस मौके पर परिसर की साफ-सफाई भी की गई। इस दौरान अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. ओपी सिंह, डॉ. गजेंद्र गुप्ता, डॉ. विकास, डॉ. विनय चतुर्वेदी, अंजली सिंह, आरजू गुप्ता आदि उपस्थित थे।