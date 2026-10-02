Lucknow News: एकेटीयू और फिजिक्सवाला मिलकर शोध व नवाचार पर करेंगे कार्य

विज्ञापन

लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के इनोवेशन हब और फिजिक्सवाला मिलकर शोध, नवाचार व छात्रों को स्किल बनाने पर कार्य करेंगे। दोनों संस्थानों के बीच बृहस्पतिवार को एमओयू हुआ। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय की उपस्थिति में डीन इनोवेशन प्रो. बीएन मिश्रा व फिजिक्सवाला के के. सत्यनारायण ने एमओयू किया।कुलपति प्रो. पांडेय ने बताया कि फिजिक्सवाला इनोवेशन हब के साथ मिलकर छात्रों को नवाचार में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा पात्र छात्रों को शैक्षणिक यात्रा, प्रोजेक्ट और शोध गतिविधियों के लिए नामित करेगी। इनोवेशन हब फिजिक्सवाला के छात्रों को लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य सुविधाएं देगा। छात्रों व शिक्षकों को शैक्षिक भ्रमण भी कराया जाएगा। शोध, नवाचार, पेटेंट और प्रोजेक्ट पर सहयोग करेंगे। इस दौरान वित्त अधिकारी केशव सिंह, एसोसिएट डीन इनोवेशन डॉ. अनुज कुमार शर्मा व इनोवेशन हब के सीईओ डॉ. महीप सिंह आदि उपस्थित थे।