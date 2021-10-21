Lucknow News: मुंबई से लखनऊ का हवाई टिकट 27 हजार पार

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मुंबई में फिल्म सिटी में काम करने वाली रश्मि सिंह ने अकासा एयर एयरलाइन का दोपहर 12:05 बजे का टिकट बुक कराया है। इसकी कीमत 27,462 रुपये है। नवी मुंबई से रात 7:45 बजे रवाना होने वाली इंडिगो की उड़ान 6ई-2065 का टिकट 16,666 रुपये में है। मुंबई से सुबह 11:10 बजे लखनऊ के लिए इंडिगो की फ्लाइट का टिकट 24,068 और एयर इंडिया की सुबह 11:15 बजे की उड़ान का टिकट 23,537 रुपये में है। आम दिनों में मुंबई से लखनऊ का टिकट पांच से साढ़े पांच हजार रुपये में मिल जाता है।दिल्ली से रविवार दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट 8955 रुपये, इंडिगो की सुबह 11:15 बजे की उड़ान का टिकट 10,950 और एयर इंडिया की सुबह 06:15 बजे की फ्लाइट का टिकट 14,113 रुपये में है। हैदराबाद से लखनऊ की इंडिगो की रविवार शाम 05:45 बजे की उड़ान का टिकट 12,099 रुपये, एयर इंडिया की रात 10:30 बजे की फ्लाइट का टिकट 14,162 रुपये में मिल रहा है। एयर इंडिया की ही सुबह 08:30 बजे की उड़ान का टिकट 18,467 रुपये में है।यहां की उड़ानें भी हो गईं महंगीबंगलूरू से लखनऊ की एयर इंडिगो की शाम 07:30 बजे की उड़ान का टिकट 12,450 रुपये, एयर इंडिया की दोपहर 12:20 बजे की उड़ान का टिकट 13,561 रुपये में है। अकासा एयर की सुबह 7:25 बजे की उड़ान का टिकट 17,093 रुपये पहुंच गया है। पुणे से लखनऊ की शाम 6:05 बजे की एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान 9961 रुपये, इंडिगो की रात 11:00 बजे की फ्लाइट 12,436 रुपये में है।