Lucknow News: शहर में जुटेंगे देश-विदेश के कृषि विशेषज्ञ, तीन दिसंबर से एग्रो टेक

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उन्होंने बताया कि एग्रो टेक में तीन दिन तक कृषि प्रदर्शनी, तकनीक का प्रदर्शन, विशेषज्ञों की चर्चा और किसानों के लिए कार्यशालाएं होंगी। प्रदर्शनी में कृषि मशीनरी, उन्नत बीज, सिंचाई, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सैटेलाइट तकनीक और डिजिटल खेती से जुड़े समाधान प्रदर्शित किए जाएंगे। डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और कोल्ड चेन से जुड़ी तकनीकें भी देखने को मिलेंगी। कृषि ऋण और फसल बीमा पर भी जानकारी दी जाएगी। विज्ञापन



किसानों को कंपनियों और निवेशकों से जोड़ेंगे

आयोजन में किसान-कंपनी संवाद, एफपीओ और कंपनियों की बैठकें, निवेशकों से चर्चा और खरीदार-विक्रेता बैठकें होंगी। सिल्वर जुबली समारोह में प्रगतिशील किसानों और कृषि क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान यूपी स्टेट एग्रीकल्चर विजन 2047 रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। इसमें राज्य में खेती के विकास, किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दीर्घकालिक योजना पेश की जाएगी। प्रेसवार्ता में आईसीएफए के उप महाप्रबंधक अंकित कुमार मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि एग्रो टेक में तीन दिन तक कृषि प्रदर्शनी, तकनीक का प्रदर्शन, विशेषज्ञों की चर्चा और किसानों के लिए कार्यशालाएं होंगी। प्रदर्शनी में कृषि मशीनरी, उन्नत बीज, सिंचाई, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सैटेलाइट तकनीक और डिजिटल खेती से जुड़े समाधान प्रदर्शित किए जाएंगे। डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और कोल्ड चेन से जुड़ी तकनीकें भी देखने को मिलेंगी। कृषि ऋण और फसल बीमा पर भी जानकारी दी जाएगी।आयोजन में किसान-कंपनी संवाद, एफपीओ और कंपनियों की बैठकें, निवेशकों से चर्चा और खरीदार-विक्रेता बैठकें होंगी। सिल्वर जुबली समारोह में प्रगतिशील किसानों और कृषि क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान यूपी स्टेट एग्रीकल्चर विजन 2047 रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। इसमें राज्य में खेती के विकास, किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दीर्घकालिक योजना पेश की जाएगी। प्रेसवार्ता में आईसीएफए के उप महाप्रबंधक अंकित कुमार मौजूद रहे।

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लखनऊ। खेती में नई तकनीक, निवेश और किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (आईसीएफए) की ओर से पांच से सात दिसंबर तक एग्रो टेक का आयोजन किया जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में होने वाले कार्यक्रम में देश-विदेश के कृषि विशेषज्ञ, कंपनियां, निवेशक, किसान और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) शामिल होंगे। आईसीएफए के कार्यकारी निदेशक व सीईओ संजय सेठी ने सप्रू मार्ग पर एक निजी होटल में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी।