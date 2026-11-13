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Lucknow News: अभद्र टिप्पणियों के विरोध में 14 को विधान भवन घेरेंगे अधिवक्ता

Fri, 13 Nov 2026 02:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:12 AM IST
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Advocates to lay siege to the Legislative Assembly building on the 14th in protest against offensive remarks
लखनऊ। अधिवक्ताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों और शासन-प्रशासन पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए लखनऊ बार एसोसिएशन 14 नवंबर को विधान भवन का घेराव करेगा। बृहस्पतिवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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बार के अध्यक्ष जीएन शुक्ला और महासचिव जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि न्यायपालिका की ओर से अधिवक्ताओं के मान-सम्मान के खिलाफ की जा रही टिप्पणियों पर नाराजगी जताई गई। साथ ही शासन-प्रशासन पर अधिवक्ताओं के प्रति विद्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को सुबह 11 बजे अधिवक्ता गांधी प्रतिमा पर एकत्र होकर विधान भवन का घेराव करेंगे। एसोसिएशन ने कानपुर के अधिवक्ताओं के आंदोलन को भी समर्थन दिया है।
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