फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Accused of fraud arrested

Lucknow News: धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार

Wed, 07 Oct 2026 02:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Accused of fraud arrested
आलमबाग। आशियाना पुलिस ने प्लाॅट दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रकम हड़पने के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी अनुज मेहरोत्रा को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार राय ने बताया कि वर्ष 2025 में मोनिका कनौजिया ने प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कंपनी के निदेशक विजय कुमार, अनुज मेहरोत्रा, शुभेदु सरकार, रविंद्र सिंह सलूजा और इंद्र प्रकाश पांडे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले में छह अन्य पीड़ितों ने भी अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी रविंद्र की मौत हो चुकी है। मामले में अन्य आरोपियों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed