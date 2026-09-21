Lucknow News: टैक्सी चालक के अपहरण का आरोपी 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

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डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा के अनुसार, चिनहट पुलिस ने इस मामले में पहले समीर और साहिल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने आपसी विवाद में गुलफाम की हत्या कर शव बाराबंकी इलाके में फेंकने की बात कबूली थी। इसके बाद पुलिस ने गुलफाम का कंकाल बाराबंकी के देवा इलाके से बरामद किया था। इस मामले में आरोपी तौफीक भागा चल रहा था। बीती रात पुलिस ने आरोपी तौफीक को कंचनपुर-मटियारी गांव से गिरफ्तार किया। इस मामले में एक नामजद आरोपी आदिल अभी भागा चल रहा है। कंकाल को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी।

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चिनहट। सुल्तानपुर के टैक्सी चालक मो. गुलफाम अहमद के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी तौफीक अहमद को गिरफ्तार किया है। बाराबंकी के घुंघटेर छोटी तकिया निवासी आरोपी तौफीक पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।