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Lucknow News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी हिरासत में

Sun, 08 Nov 2026 01:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:10 AM IST
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Accused in rape of teenage girl in custody
मोहनलालगंज। इलाके में रहने वाली किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी प्रेमशंकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। किशोरी की भाभी ने शनिवार को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। भाभी के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे पीड़िता घर पर अकेली थी। इस दौरान आरोपी घर में घुस गया और उसकी नाबालिग ननद के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी किशोरी को धमकाते हुए भाग गया। घर लौटने पर किशोरी ने अपने भाई को घटना की जानकारी दी। इस पर उसका भाई आरोपी से शिकायत करने पहुंचा तो उसने उसे भी धमकाया। इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया कि दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।
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