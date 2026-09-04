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Lucknow News: पिता पर बांके से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Fri, 04 Sep 2026 02:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:37 AM IST
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Accused arrested for a life-threatening attack on his father with a banka
सरोजनीनगर। सरोजनीनगर पुलिस ने पिता पर बांके से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी बेटे नीरज रावत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल बांका भी बरामद किया है।
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इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव प्रजापति के मुताबिक, पिपरसंड के मवई चौराहा निवासी धर्मेंद्र कुमार ने 11 मार्च को पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार उनके ससुर संतलाल की पैसों को लेकर बेटे नीरज रावत से कहासुनी हो गई थी। नीरज ने जान से मारने की नीयत से अपने पिता संतलाल की गर्दन और कंधे पर बांके से हमला कर दिया था। इस मामले में सरोजनीनगर थाने में हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी नीरज के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी हुआ था। बुधवार को पुलिस ने आरोपी नीरज रावत को गिरफ्तार कर लिया।
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