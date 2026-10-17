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Lucknow News: किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी बरी

Sat, 17 Oct 2026 02:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:03 AM IST
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Accused acquitted in kidnapping of teenage girl
किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी बरी
लखनऊ। किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी रामवीर कुशवाहा को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष 10 माह थी। पीड़िता ने कोर्ट के सामने बयान दिया है कि आरोपी रामवीर उन्हें भगाकर नहीं ले गया था। उन्होंने बालिग होने पर रामवीर से शादी कर ली थी। शादी के पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। किशोरी के घरवालों ने मोहनलालगंज थाने में 18 जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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