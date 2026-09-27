Lucknow News: सोलर कंपनी के स्टेट हेड को कार से कुचलने की कोशिश का आरोप

विज्ञापन



पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक, बृहस्पतिवार रात मानस कुल्हड़ कट्टा के पास दोस्त राम मौर्या के कार्यालय के बाहर खड़े होकर फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। मानस कार के अगले हिस्से में फंस गए। आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने के बाद भी आरोपी ने कार नहीं रोकी और 10 मीटर तक उन्हें घसीटा। आरोप है कि चालक ने कार आगे-पीछे कर मानस को कुचलने की कोशिश भी की। लोगों ने किसी तरह चालक को रोका और उसकी पिटाई कर पुलिस को सूचना दी।आरोप है कि कार चालक नशे में धुत था। इंस्पेक्टर के मुताबिक, गंभीर हालत में मानस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानस के बाएं पैर की हड्डी तीन जगह टूट गई है।

विज्ञापन

लखनऊ। सोलर कंपनी के स्टेट हेड रकाबगंज निवासी मानस गुप्ता को कार से कुचलने का आरोप है। उनके दोस्त राम मौर्या की तहरीर पर पारा पुलिस ने कार चालक सौरभ वर्मा के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी सौरभ वर्मा को हिरासत और उसकी कार को कब्जे में ले लिया है।