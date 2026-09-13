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Lucknow News: लूट के मामले में भागी चल रही महिला आरोपी ने दंपती को पीटा, गिरफ्तार

Sun, 13 Sep 2026 02:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 13 Sep 2026 02:23 AM IST
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Absconding female accused in robbery case beats up couple, arrested
लखनऊ। लूट के मामले में भागी चल रही हिमांशी यादव ने पति विनोद और दो अन्य साथियों के साथ पारा निवासी दंपती की पिटाई कर चेन और पांच हजार रुपये लूट लिए। पारा पुलिस ने हिमांशी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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पीड़ित के मुताबिक, हिमांशी इंस्टाग्राम पर झांसी की रानी नाम से आईडी चलाती है। वह उनकी और पत्नी की फोटो पोस्ट कर उन पर अश्लील टिप्पणियां भी करती है। परेशान होकर उन्होंने चारों के खिलाफ पारा थाने में शिकायत की।
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इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। हिमांशी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
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एसीपी शकील अहमद के मुताबिक, वर्ष 2020 से 2026 के बीच अलग-अलग पीड़ितों की शिकायत पर हिमांशी के खिलाफ पारा थाने में 12 से अधिक रिपोर्ट दर्ज हुई हैं। इनमें मारपीट, रंगदारी, लूटपाट, आईटी एक्ट और सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराएं लगी हैं।
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