Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   A reserved special train from Chandigarh to Barauni will be available today and on Friday

Lucknow News: आज और शुक्रवार को मिलेगी चंडीगढ़–बरौनी आरक्षित विशेष ट्रेन

Wed, 11 Nov 2026 01:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
A reserved special train from Chandigarh to Barauni will be available today and on Friday
लखनऊ। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने त्योहारों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। चंडीगढ़-बरौनी-चंडीगढ़ आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेन एक-एक फेरे के लिए संचालित की जा रही है। यह गाड़ी बुधवार और शुक्रवार को लखनऊ पहुंचेगी।
विज्ञापन

गाड़ी संख्या 04538 चंडीगढ़ से 10 नवंबर मंगलवार को रात 22:00 बजे प्रस्थान करेगी। यह अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ में यह सुबह 11:30 बजे आकर 11:40 बजे रवाना होगी। इसके बाद यह रायबरेली जंक्शन, प्रतापगढ़ जंक्शन और वाराणसी से गुजरेगी। वाराणसी में यह 17:20 बजे पहुंचेगी और 17:30 बजे प्रस्थान करेगी। गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा होते हुए यह 12 नवंबर को प्रात: 03:30 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04537 बरौनी से 12 नवंबर बृहस्पतिवार को सुबह 06:30 बजे चलेगी। यह वाराणसी 17:35 बजे पहुंचेगी और 17:40 बजे प्रस्थान करेगी। प्रतापगढ़ और रायबरेली होते हुए यह अगले दिन रात्र 00:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ से 00:25 बजे प्रस्थान कर यह 13 नवंबर को दोपहर 13:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। यात्री अपनी रेल से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए RailOne एप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed