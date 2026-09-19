Lucknow News: पांच लाख की आबादी आज झेलेगी पेयजल संकट
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:44 AM IST
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लखनऊ। बिजली आपूर्ति बाधित होने से ऐशबाग जलकल प्लांट शनिवार को छह घंटे तक ठप रहेगा। इस कारण जलकल से जुड़े इलाकों की करीब पांच लाख की आबादी को शाम के समय पीने के पानी की किल्लत होगी। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे सुबह की आपूर्ति के समय ही जरूरत का पानी स्टोर कर लें।
जलकल के महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया कि ऐशबाग उपकेंद्र से सुबह 10 से शाम चार बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान उपकेंद्र पर मरम्मत का काम होगा। इस कारण जलकल से जुड़े लालबाग, कैसरबाग, मौलवीगंज, माल एवेन्यू, हजरतगंज (आंशिक), लाटूश रोड, नाका हिंडोला, चारबाग, यहियागंज, ऐशबाग, भदेवा, मोतीनगर, आर्यनगर, गढ़ी कनौरा, करेहटा, अंबेडकर नगर, छितवापुर, मनकामेश्वर, बाबूगंज (आंशिक), निशातगंज, न्यू हैदराबाद राजाजीपुरम, गऊघाट आदि इलाकों में शाम को पानी का संकट होगा।
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जलकल के महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया कि ऐशबाग उपकेंद्र से सुबह 10 से शाम चार बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान उपकेंद्र पर मरम्मत का काम होगा। इस कारण जलकल से जुड़े लालबाग, कैसरबाग, मौलवीगंज, माल एवेन्यू, हजरतगंज (आंशिक), लाटूश रोड, नाका हिंडोला, चारबाग, यहियागंज, ऐशबाग, भदेवा, मोतीनगर, आर्यनगर, गढ़ी कनौरा, करेहटा, अंबेडकर नगर, छितवापुर, मनकामेश्वर, बाबूगंज (आंशिक), निशातगंज, न्यू हैदराबाद राजाजीपुरम, गऊघाट आदि इलाकों में शाम को पानी का संकट होगा।
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