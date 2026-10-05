Lucknow News: स्तन कैंसर के खिलाफ उमड़ी गुलाबी लहर

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लखनऊ। स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए रविवार सुबह 1090 चौराहे पर गुलाबी लहर दिखाई दी। पिंक वेव 2026 में 700 से अधिक लोगों ने जागरूकता दौड़ में हिस्सा लिया। डॉक्टरों, युवाओं, स्कूली विद्यार्थियों और परिवारों के साथ शहर की कई प्रमुख हस्तियां भी अभियान में शामिल हुईं।41 क्लब ऑफ इंडिया और एसजीपीजीआई स्तन स्वास्थ्य कार्यक्रम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जागरूकता दौड़ के साथ विंटेज कार रैली और सुपर पिंक बाइकर्स राइड निकाली गई। अपर मुख्य सचिव उद्योग आलोक कुमार और यूईआरसी अध्यक्ष अरविंद कुमार ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने कार व बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली के जरिये शहर के विभिन्न हिस्सों में स्तन कैंसर से बचाव का संदेश पहुंचाया गया।कार्यक्रम में स्तन कैंसर को मात देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने समय पर जांच और उपचार से जुड़े अनुभव साझा किए। आयोजक रजनीश सेठी और राजेश लूथरा ने बताया कि 41 क्लब स्वास्थ्य जागरूकता के लिए लगातार काम कर रहा है। एसजीपीजीआई के डॉ. गौरव अग्रवाल ने महिलाओं से नियमित स्वयं जांच करने और किसी असामान्य बदलाव पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की। अभियान में इंडियन कैंसर सोसायटी, स्त्री रोग सोसायटी, रोटरी, इनरव्हील बारादरी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल और एसजीपीजीआई नर्सिंग कॉलेज समेत कई संस्थाओं ने सहयोग किया।