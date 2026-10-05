फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   A pink wave rises against breast cancer

Lucknow News: स्तन कैंसर के खिलाफ उमड़ी गुलाबी लहर

Mon, 05 Oct 2026 02:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
A pink wave rises against breast cancer
गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।
विज्ञापन




लखनऊ। स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए रविवार सुबह 1090 चौराहे पर गुलाबी लहर दिखाई दी। पिंक वेव 2026 में 700 से अधिक लोगों ने जागरूकता दौड़ में हिस्सा लिया। डॉक्टरों, युवाओं, स्कूली विद्यार्थियों और परिवारों के साथ शहर की कई प्रमुख हस्तियां भी अभियान में शामिल हुईं।
41 क्लब ऑफ इंडिया और एसजीपीजीआई स्तन स्वास्थ्य कार्यक्रम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जागरूकता दौड़ के साथ विंटेज कार रैली और सुपर पिंक बाइकर्स राइड निकाली गई। अपर मुख्य सचिव उद्योग आलोक कुमार और यूईआरसी अध्यक्ष अरविंद कुमार ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने कार व बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली के जरिये शहर के विभिन्न हिस्सों में स्तन कैंसर से बचाव का संदेश पहुंचाया गया।
विज्ञापन


कैंसर विजेताओं ने साझा किए अनुभव
कार्यक्रम में स्तन कैंसर को मात देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने समय पर जांच और उपचार से जुड़े अनुभव साझा किए। आयोजक रजनीश सेठी और राजेश लूथरा ने बताया कि 41 क्लब स्वास्थ्य जागरूकता के लिए लगातार काम कर रहा है। एसजीपीजीआई के डॉ. गौरव अग्रवाल ने महिलाओं से नियमित स्वयं जांच करने और किसी असामान्य बदलाव पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की। अभियान में इंडियन कैंसर सोसायटी, स्त्री रोग सोसायटी, रोटरी, इनरव्हील बारादरी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल और एसजीपीजीआई नर्सिंग कॉलेज समेत कई संस्थाओं ने सहयोग किया।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयोजित पिंक वेव 2026 की जागरूकता दौड़ में शामिल लोग।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed