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नगर निगम शहर में कई स्कूल-कॉलेज का संचालन करता है। इनमें अमीनाबाद इंटर कॉलेज, कश्मीरी मोहल्ला गर्ल्स कॉलेज, मॉडल मांटेसरी, चिल्ड्रेन पैलेस और अटल बिहारी वाजपेयी डिग्री कॉलेज शामिल हैं। अब नगर निगम अपना डिग्री कॉलेज भी खोलने जा रहा है। इसका प्रस्ताव नगर निगम सदन से पास हो चुका है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि कॉलेज का निर्माण तिवारीपुर में किया जाएगा। बिल्डिंग निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। निर्माण करीब छह करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगर निगम के कॉलेज में कम फीस पर शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा लालकुआं में एक इंटर कॉलेज भी खोला जाएगा। उसके भवन निर्माण के लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया है।लॉ कालेज पर उठने लगे सवालनगर निगम के लॉ काॅलेज खोलने पर सवाल भी उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम का जो मूल काम है वह शहर को स्वच्छ रखने का है। उसे तो वह ठीक से कर नहीं पा रहा है, ऐसे में उसे लॉ कालेज खोलने की क्या जरूरत है। जो पैसा वह बिल्डिंग बनाने पर खर्च किया जाएगा उसे वह शहर में सड़क, सफाई और मार्ग आदि पर कर सकता है। टूटी सड़कों को बनाने के लिए उसके पास अक्सर बजट की कमी रहती है। वहीं दूसरी ओर वह ऐसे काम कर रहा है जो करने की उसे बहुत जरूरत नहीं है। लॉ कालेज खोलना शिक्षा विभाग का काम है, इसे उसको ही करना चाहिए। नगर निगम अपना पैसा बेवजह क्यों खर्च कर रहा है।