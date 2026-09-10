Lucknow News: बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वालों से 20 हजार रुपये वसूला जुर्माना
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। नगर निगम ने बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वालों के खिलाफ बुधवार को अभियान चलाया। इस दौरान अलीगंज की चंद्रलोक कॉलोनी, सेक्टर ए, ई, आई, कपूरथला में बिना लाइसेंस के पालतू कुत्ते टहलाते पकड़े गए। इनसे कुल 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। इस दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा।
पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि जुर्माना जमा करने के साथ ही मौके पर ही चार लाइसेंस भी जारी किए गए। जिन लोगों ने पालतू कुत्तों के लाइसेंस नहीं बनवाए हैं वे नगर निगम कार्यालय आकर या घर बैठे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। इस संबंध में निगम कर्मचारी जयंत सिंह से मोबाइल नंबर 9511156792 और अफसर अली से नंबर 9721095021 पर संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन
पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि जुर्माना जमा करने के साथ ही मौके पर ही चार लाइसेंस भी जारी किए गए। जिन लोगों ने पालतू कुत्तों के लाइसेंस नहीं बनवाए हैं वे नगर निगम कार्यालय आकर या घर बैठे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। इस संबंध में निगम कर्मचारी जयंत सिंह से मोबाइल नंबर 9511156792 और अफसर अली से नंबर 9721095021 पर संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन