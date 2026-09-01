Lucknow News: हालात से लड़कर फल-फूल रही हॉकी की पौध

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किसी की मां घर संभाल रही हैं, तो कोई घर चलाने के साथ छोटे-मोटे काम कर बच्चों के सपनों को सहारा दे रही है। केडी सिंह बाबू मेमोरियल सोसाइटी की ओर से नेशनल कॉलेज के घास मैदान पर मुफ्त प्रशिक्षण इन बच्चों को उम्मीद दे रहा है लेकिन बेहतर अभ्यास के लिए इन्हें अब एस्ट्रोटर्फ का इंतजार है।इसी मैदान से शारदा नंदन तिवारी, आमिर अली और मुमताज खान जैसे खिलाड़ी निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हॉकी की नई पौध आगे बढ़ रही है। आशिका को बचपन से मोबाइल पर स्पोर्ट्स देखने में रुचि रही। ओलंपियन हरमनप्रीत सिंह, ललित उपाध्याय, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी मुमताज खान की हॉकी ने उनका ध्यान खींचा। केडी सिंह बाबू मेमोरियल सोसाइटी से मुफ्त प्रशिक्षण मिलने लगा। तीन वर्षों से यहां हॉकी की बारीकियां सीख रहीं आशिका अब भारतीय हॉकी खिलाड़ी बनने का सपना पूरा करना चाहती हैं। वह अब तक चार स्कूल स्टेट के रजत पदक जीत चुकी हैं।Iपिता पवन पांडेय पैथोलॉजी में काम करते हैं और मां क्षमा पांडेय गृहिणी हैं। स्कूल स्टेट में रजत पदक जीत चुकी हूं। सोसाइटी की खिलाड़ी रहीं मुमताज खान को आदर्श मानकर उन्हीं की तरह भारतीय टीम की जर्सी पहनना सपना है। -अंशिका पांडेयIIमेरे पापा सोनू स्कूल वैन चलाते हैं और मां शिवानी शर्मा गृहिणी हैं। सितंबर 2025 में झांसी में हुए स्कूल स्टेट में रजत पदक मिला। भारतीय टीम के लिए खेलना चाहती हूं। बेहतर अभ्यास के लिए एस्ट्रोटर्फ मैदान जरूरी है। -स्वाति शर्मा, गोलकीपरI