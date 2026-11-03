फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   A charitable clinic will begin in Sarojininagar starting tomorrow

Lucknow News: सरोजनीनगर में कल से शुरू होगा चैरिटेबल क्लीनिक

Tue, 03 Nov 2026 01:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
A charitable clinic will begin in Sarojininagar starting tomorrow
लखनऊ। सरोजनीनगर सैनिक सोसाइटी में चार नवंबर से शर्मिला निसारपुरी मेमोरियल चैरिटेबल क्लीनिक शुरू होगा। उद्घाटन के अवसर पर सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।
विज्ञापन

क्लीनिक का उद्देश्य सरोजनीनगर और आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी दूर करना है। यहां प्रतिदिन एक एमबीबीएस चिकित्सक मरीजों को परामर्श देने के साथ आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। शिविर का आयोजन सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, आलमबाग के सहयोग से होगा। इसमें अस्पताल के चार से पांच अनुभवी चिकित्सक मरीजों का परीक्षण करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed