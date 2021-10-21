Lucknow News: आगजनी से निपटने के लिए दमकल की 46 गाड़ियां तैयार

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सीएफओ अंकुश मित्तल के अनुसार बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और बस्तियों के करीब 30 स्थानों पर दमकल की गाड़ियां खड़ी की गई हैं। प्रत्येक दमकल पर चार जवान तैनात हैं। अन्य को रिजर्व में रखा गया है। सभी नौ फायर स्टेशनों के एफएसओ को अलर्ट कर दिया गया है। आग लगने की सूचना मिलते ही गाड़ी तत्काल मौके पर रवाना कर दी जाएगी। विभाग दमकल मार्गों को जाम मुक्त रखने की व्यवस्था भी कर रहा है। यदि मार्ग में कोई बाधा न हो तो दमकल पांच से 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाएगी।आगजनी पर फायर स्टेशन से करें संपर्कफायर स्टेशन हजरतगंज - 9454418642फायर स्टेशन चौक - 9454418644फायर स्टेशन पीजीआई - 9454418646फायर स्टेशन आलमबाग - 9454418648फायर स्टेशन इंदिरानगर -9454418650फायर स्टेशन बीकेटी - 9454418652फायर स्टेशन सरोजनीनगर - 9454418656फायर स्टेशन गोमतीनगर - 9454418658फायर स्टेशन गोसाईंगंज - 7839861686