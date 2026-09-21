Lucknow News: किताबों के मेले में उमड़े 4.5 लाख पुस्तकप्रेमी, 2.75 करोड़ रुपये की किताबें बिकीं

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राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अनुसार, महोत्सव में 250 स्टॉल लगाए गए और साहित्य, संस्कृति व बच्चों से जुड़े 75 कार्यक्रम हुए, जिनमें 240 से अधिक वक्ताओं और कलाकारों ने भाग लिया। 15 हजार से अधिक स्कूली बच्चे भी विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुए। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के स्टॉल पर नौ दिनों में 7.5 लाख रुपये की पुस्तकों की बिक्री दर्ज की गई। एग्जाम वॉरियर्स, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी और चंद्रयान पाठकों की पसंद रहीं।समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉ. अमिताभ कुमार की पुस्तकों ‘लखनऊ-शहर ए अदब’ और ‘इंडियन रेलवे-फ्रॉम स्टीम टू स्पीड’ का लोकार्पण किया। उन्होंने युवाओं को निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। आरडीएसओ के अपर महानिदेशक काजी मेराज अहमद ने अध्यक्षता की। इस दौरान जीएम आरवीएनएल अनिल कुमार सिंह, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल, राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम, आईएएस जय सिंह, लेखक रहीस सिंह, वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा और प्रकाशक नीरज अरोड़ा मौजूद रहे।बाल मंडप में करीब 2200 विद्यार्थियों ने योग, कहानी, वॉइस-ओवर, आपदा प्रबंधन और कला संबंधी गतिविधियों में हिस्सा लिया। साहित्यिक सत्रों में पत्रकारिता, लोकतंत्र, सोशल मीडिया, एआई, फेक न्यूज, और रामकथा के विभिन्न पक्षों पर चर्चा हुई। एक अन्य सत्र में डॉ. रजनी गुप्त ने पद्मश्री विद्याबिंदु सिंह से लोक साहित्य, लोक परंपराओं और बाल साहित्य पर चर्चा की।कविता जीवन के अंतर्द्वंद्वों में ऊर्जा चक्र बनाती है : आरपी सिंहकवयित्री मीरा के काव्य संग्रह ‘द डस्ट ऑन माई हार्ट’ का भी विमोचन हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. रवींद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कविता जीवन के अंतर्द्वंद्वों में ऊर्जा चक्र बनाती है और भावनात्मक शीतलता देती है। संग्रह में जीवन, समाज और अंतर्द्वंद्वों पर केंद्रित 70 कविताएं हैं। सांस्कृतिक संध्या में आरजे प्रतीक के साथ भक्ति बीट्स ने प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय में प्रतिदिन करीब 500 लोगों ने डिजिटल सामग्री में रुचि दिखाई।छात्रसंघ चुनाव पर डिप्टी सीएम से पूछा सवालमहोत्सव में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से एक छात्र ने कहा कि अभी हाल ही में दिल्ली विवि में छात्रसंघ के चुनाव हुए हैं और रिजल्ट आने पर भाजपा नेताओं ने विजेताओं को बधाई भी दी है। छात्र ने पूछा कि इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। उसने पूछा कि यूपी में छात्रसंघ चुनाव आखिर कब होंगे। इस पर डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया।