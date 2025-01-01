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Lucknow News: दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश लेकर दौड़े 200 लोग

Wed, 04 Nov 2026 02:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:09 AM IST
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200 people ran with the message of making persons with disabilities self-reliant
मैराथन में शामिल लोग।
लखनऊ। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र की ओर से प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक्स दिवस पर पांच किलोमीटर की मैराथन आयोजित की गई। गोमतीनगर के मरीन ड्राइव से शुरू हुई दौड़ में 200 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें विश्वविद्यालय के 10 दिव्यांग विद्यार्थी भी शामिल रहे।
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पीपल थीम पर आयोजित मैराथन में बीपीओ और एमपीओ के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिये कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों की उपयोगिता बताई। उन्होंने संदेश दिया कि ये उपकरण दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करते हैं। कुलपति आचार्य संजय सिंह की देखरेख में हुए आयोजन में अधिष्ठाता प्रो. वीके सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। संयोजन डॉ. रंजीत कुमार ने किया। सह संयोजक संत प्रकाश गौतम और गार्गी खरे रहे।

मैराथन में शामिल लोग।

मैराथन में शामिल लोग।

मैराथन में शामिल लोग।

मैराथन में शामिल लोग।

मैराथन में शामिल लोग।

मैराथन में शामिल लोग।

मैराथन में शामिल लोग।

मैराथन में शामिल लोग।

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मैराथन में शामिल लोग।

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