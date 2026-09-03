Lucknow News: 24 घंटे में 115.4 मिमी बरसा पानी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:24 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में लगातार दूसरे दिन बारिश का दौर जारी रहा। बीते 24 घंटे में 115.4 मिमी पानी बरसा। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में अगले चार-पांच दिनों तक रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले वर्ष 2023 में 11 सितंबर को लखनऊ में 140 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। बुधवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो लगभग स्थिर रहा। न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री की गिरावट के साथ 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र के असर से बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। इस दौरान तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।
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