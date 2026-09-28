Lucknow News: सीजी सिटी में 100 मीटर सड़क धंसी

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दोनों अधिकारियों ने बताया कि सीजी सिटी में प्लासियो मॉल के पीछे 6,898 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें 460 चार पहिया और 250 दोपहिया वाहनों की क्षमता होगी। पार्किंग के लिए स्थल पर 30 फीट गहरी ट्रिपल बेसमेंट की खुदाई हो रही है। बारिश के बाद मिट्टी में पानी का रिसाव बढ़ने से सड़क के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति बनी। एलडीए की ओर से सड़क को पन्नी से कवर कर पानी के रिसाव को रोकने का प्रयास किया गया है। क्षति के वास्तविक कारण और इसकी सीमा की पुष्टि तकनीकी स्थल निरीक्षण के बाद ही हो सकेगी। मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था को क्षतिग्रस्त हिस्से की आवश्यक मरम्मत और पुनर्स्थापना अपने खर्च पर, बिना किसी अतिरिक्त लागत के कराने के निर्देश दिए हैं। एलडीए के मुताबिक, सड़क पर ट्रैफिक लोड काफी कम था। फिलहाल क्षतिग्रस्त सड़क पर यातायात नहीं हो रहा है। इधर, लगातार बारिश से शहर के कई अन्य हिस्सों में भी सड़कों की स्थिति खराब हुई। जगह-जगह गड्ढे और जलभराव की स्थिति रही। फैजुल्लागंज समेत कई इलाकों में लोग घरों में घुसे पानी को बाहर निकालने में जुटे रहे। दोनों अधिकारियों ने बताया कि सीजी सिटी में प्लासियो मॉल के पीछे 6,898 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें 460 चार पहिया और 250 दोपहिया वाहनों की क्षमता होगी। पार्किंग के लिए स्थल पर 30 फीट गहरी ट्रिपल बेसमेंट की खुदाई हो रही है। बारिश के बाद मिट्टी में पानी का रिसाव बढ़ने से सड़क के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति बनी। एलडीए की ओर से सड़क को पन्नी से कवर कर पानी के रिसाव को रोकने का प्रयास किया गया है। क्षति के वास्तविक कारण और इसकी सीमा की पुष्टि तकनीकी स्थल निरीक्षण के बाद ही हो सकेगी। मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था को क्षतिग्रस्त हिस्से की आवश्यक मरम्मत और पुनर्स्थापना अपने खर्च पर, बिना किसी अतिरिक्त लागत के कराने के निर्देश दिए हैं। एलडीए के मुताबिक, सड़क पर ट्रैफिक लोड काफी कम था। फिलहाल क्षतिग्रस्त सड़क पर यातायात नहीं हो रहा है। इधर, लगातार बारिश से शहर के कई अन्य हिस्सों में भी सड़कों की स्थिति खराब हुई। जगह-जगह गड्ढे और जलभराव की स्थिति रही। फैजुल्लागंज समेत कई इलाकों में लोग घरों में घुसे पानी को बाहर निकालने में जुटे रहे।

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लखनऊ। सीजी सिटी में प्लासियो मॉल के पीछे मल्टीलेवल पार्किंग के लिए चल रही 30 फीट गहरी खुदाई के पास रविवार सुबह सड़क का एक हिस्सा धंस गया। करीब साै मीटर तक धंसी सड़क की तस्वीरें वायरल होने के बाद एलडीए के अफसरों ने मौके का निरीक्षण कर स्थिति स्पष्ट की। अपर सचिव सीपी त्रिपाठी और अधिशासी अभियंता अजीत कुमार के मुताबिक लगातार तीन दिन हुई भारी बारिश के कारण खुदाई वाले स्थल के पास रेतीली मिट्टी में अत्यधिक पानी का रिसाव हुआ, जिससे निर्माण स्थल से सटी 12 मीटर चौड़ी सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।