Lucknow News: 10 स्पेशल ट्रेनें दीपावली पर सफर बनाएंगी आसान
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:48 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:48 AM IST
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लखनऊ। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन 10 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। पटना, चंडीगढ़, वाराणसी, दिल्ली, फिरोजपुर रूट की ये ट्रेनें लखनऊ होकर गुजरेंगी। नवंबर तक इनका संचालन होगा।
उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन 04209 वाराणसी-दिल्ली स्पेशल 27 नवंबर तक हर शुक्रवार, सोमवार व बुधवार को वाराणसी से रात 10:15 बजे चलकर सुबह 3:30 बजे लखनऊ और दोपहर 1:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में 04210 दिल्ली-वाराणसी स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को दिल्ली से शाम 6:50 बजे चलकर सुबह 3:50 बजे लखनऊ और सुबह 9:50 बजे वाराणसी पहुंचेगी। ट्रेन मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद स्टेशन पर रुकेगी।
ट्रेन 04213 अयोध्या-कैंट आनंदविहार स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार और रविवार को अयोध्या कैंट से शाम 6:20 बजे चलकर रात 8:45 बजे लखनऊ और सुबह 6:10 बजे आनंदविहार पहुंचेगी। वापसी में 04214 आनंदविहार टर्मिनस-अयोध्या कैंट स्पेशल 30 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार व रविवार को आनंदविहार से सुबह नौ बजे चलकर शाम 6:20 बजे लखनऊ और रात दस बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। ट्रेन बाराबंकी, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकेगी।
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वाराणसी-चंडीगढ़ स्पेशल देगी राहत
ट्रेन 04227 वाराणसी-चंडीगढ़ स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार व रविवार को वाराणसी से सुबह 11:05 बजे चलकर लखनऊ शाम सवा पांच बजे व चंडीगढ़ अगली सुबह 4:20 बजे पहुंचेगी। ट्रेन 04228 चंडीगढ़-वाराणसी स्पेशल 30 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार व सोमवार को चंडीगढ़ से सुबह छह बजे चलकर लखनऊ शाम 6:30 बजे और वाराणसी रात 12:55 बजे पहुंचेगी। ट्रेन दोनों ओर से प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, रुड़की, सहारनपुर और अंबाला कैंट स्टेशनों पर रुकेगी।
चंडीगढ़-पटना स्पेशल 27 नवंबर तक
ट्रेन 04512 चंडीगढ़-पटना स्पेशल भी यात्रियों को राहत देगी। 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को यह ट्रेन चंडीगढ़ से रात 11:35 बजे चलकर अंबाला, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई होते हुए आलमनगर सुबह 10:30 बजे, उतरेटिया सुबह 11:10 बजे होते हुए सुल्तानपुर, वाराणसी, बक्सर, आरा, दानापुर होते हुए पटना रात 09:15 बजे पहुंचेगी। वापसी में 04511 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को पटना से रात 11:15 बजे चलकर इन स्टेशनों से होते हुए उतरेटिया सुबह 8:58 बजे, आलमनगर सुबह 9:30 बजे पहुंचेगी। ट्रेन यहां से चलकर रात 9:40 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।
फिरोजपुर-कैंट पटना 25 नवंबर तक
ट्रेन 04616 फिरोजपुर-कैंट पटना स्पेशल 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को फिरोजपुर से दोपहर 12:00 बजे चलकर आलमनगर सुबह 4:55 बजे, उतरेटिया सुबह 5:40 बजे पहुंचेगी। ट्रेन अगली शाम 6:35 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में 04615 पटना-फिरोजपुर कैंट स्पेशल 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को पटना से रात 8:20 बजे चलेगी। यह उतरेटिया 5:56 बजे, आलमनगर सुबह 6:55 बजे होते हुए फिरोजपुर रात 11:55 बजे पहुंचेगी। ट्रेन दोनों ओर से लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकेगी।
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उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन 04209 वाराणसी-दिल्ली स्पेशल 27 नवंबर तक हर शुक्रवार, सोमवार व बुधवार को वाराणसी से रात 10:15 बजे चलकर सुबह 3:30 बजे लखनऊ और दोपहर 1:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में 04210 दिल्ली-वाराणसी स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को दिल्ली से शाम 6:50 बजे चलकर सुबह 3:50 बजे लखनऊ और सुबह 9:50 बजे वाराणसी पहुंचेगी। ट्रेन मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद स्टेशन पर रुकेगी।
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ट्रेन 04213 अयोध्या-कैंट आनंदविहार स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार और रविवार को अयोध्या कैंट से शाम 6:20 बजे चलकर रात 8:45 बजे लखनऊ और सुबह 6:10 बजे आनंदविहार पहुंचेगी। वापसी में 04214 आनंदविहार टर्मिनस-अयोध्या कैंट स्पेशल 30 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार व रविवार को आनंदविहार से सुबह नौ बजे चलकर शाम 6:20 बजे लखनऊ और रात दस बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। ट्रेन बाराबंकी, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकेगी।
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वाराणसी-चंडीगढ़ स्पेशल देगी राहत
ट्रेन 04227 वाराणसी-चंडीगढ़ स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार व रविवार को वाराणसी से सुबह 11:05 बजे चलकर लखनऊ शाम सवा पांच बजे व चंडीगढ़ अगली सुबह 4:20 बजे पहुंचेगी। ट्रेन 04228 चंडीगढ़-वाराणसी स्पेशल 30 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार व सोमवार को चंडीगढ़ से सुबह छह बजे चलकर लखनऊ शाम 6:30 बजे और वाराणसी रात 12:55 बजे पहुंचेगी। ट्रेन दोनों ओर से प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, रुड़की, सहारनपुर और अंबाला कैंट स्टेशनों पर रुकेगी।
चंडीगढ़-पटना स्पेशल 27 नवंबर तक
ट्रेन 04512 चंडीगढ़-पटना स्पेशल भी यात्रियों को राहत देगी। 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को यह ट्रेन चंडीगढ़ से रात 11:35 बजे चलकर अंबाला, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई होते हुए आलमनगर सुबह 10:30 बजे, उतरेटिया सुबह 11:10 बजे होते हुए सुल्तानपुर, वाराणसी, बक्सर, आरा, दानापुर होते हुए पटना रात 09:15 बजे पहुंचेगी। वापसी में 04511 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को पटना से रात 11:15 बजे चलकर इन स्टेशनों से होते हुए उतरेटिया सुबह 8:58 बजे, आलमनगर सुबह 9:30 बजे पहुंचेगी। ट्रेन यहां से चलकर रात 9:40 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।
फिरोजपुर-कैंट पटना 25 नवंबर तक
ट्रेन 04616 फिरोजपुर-कैंट पटना स्पेशल 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को फिरोजपुर से दोपहर 12:00 बजे चलकर आलमनगर सुबह 4:55 बजे, उतरेटिया सुबह 5:40 बजे पहुंचेगी। ट्रेन अगली शाम 6:35 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में 04615 पटना-फिरोजपुर कैंट स्पेशल 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को पटना से रात 8:20 बजे चलेगी। यह उतरेटिया 5:56 बजे, आलमनगर सुबह 6:55 बजे होते हुए फिरोजपुर रात 11:55 बजे पहुंचेगी। ट्रेन दोनों ओर से लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकेगी।