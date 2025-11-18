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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 19 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:30 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 19-Nov-2026
Pilibhit News: ऑनलाइन धमकी देकर युवक से 5.43 लाख रुपये की साइबर ठगीसाइबर ठगों ने ऑनलाइन धमकाकर एक युवक से 5.43 लाख रुपये की ठगी कर ली। और पढ़ें
12:29 AM, 19-Nov-2026
यूपी: प्रदेश में एक और चक्रवात अकवान की दस्तक, इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी; पारा गिरने का अलर्टWeather in UP: यूपी में मौसम एक बार फिर से यू-टर्न लेने जा रहा है। चक्रवात अकवान की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की आशंका प्रकट की गई है। और पढ़ें
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12:29 AM, 19-Nov-2026
Sonebhadra News: मेडिकल कॉलेज में डिजिटल एक्सरे सेवा शुरू, अब प्लेट के लिए नहीं करना होगा इंतजारमेडिकल कॉलेज में डिजिटल एक्सरे सेवा शुरू, अब प्लेट के लिए नहीं करना होगा इंतजार और पढ़ें
12:29 AM, 19-Nov-2026
Pilibhit News: रिमांड पर लेकर पांच आरोपियों से की गई पूछताछ, फरसा, ईंट व डंडे बरामदरामलीला कमेटी को लेकर दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में कोर्ट में सरेंडर करने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। और पढ़ें
12:28 AM, 19-Nov-2026
Sitapur News: 16 निरीक्षक गैर जनपद भेजे, 10 को मिली नई तैनाती16 निरीक्षक गैर जनपद भेजे, 10 को मिली नई तैनाती और पढ़ें
12:28 AM, 19-Nov-2026
Pilibhit News: कूड़ा डालने के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, नौ लोग घायलथाना क्षेत्र के ग्राम मैदना में मकान के सामने कूड़ा डालने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। और पढ़ें
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12:27 AM, 19-Nov-2026
Deoria News: हस्ताक्षर के बाद विद्यालय से गायब मिले प्रधानाध्यापक, स्पष्टीकरण मांगाहस्ताक्षर के बाद विद्यालय से गायब मिले प्रधानाध्यापक और पढ़ें
12:27 AM, 19-Nov-2026
Pilibhit News: हलवाई छोड़ अब सहालग में कैटर्स का चलन तेज, बुकिंग हो रहीं प्रति प्लेटसहालग शुरू होते ही जिले में कैटरिंग कारोबार चमकने लगा है। और पढ़ें
12:27 AM, 19-Nov-2026
Azamgarh News: विधानसभा चुनाव से पहले आजमगढ़ परिक्षेत्र में 56 निरीक्षकों के तबादलेविधानसभा चुनाव से पहले आजमगढ़ परिक्षेत्र में 56 निरीक्षकों के तबादले और पढ़ें
12:27 AM, 19-Nov-2026