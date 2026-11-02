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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 2 November 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 2 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Mon, 02 Nov 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 2 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

02:30 AM, 02-Nov-2026

Agra News: अखिल भारतीय वॉलीबाल टूर्नामेंट में यूपी पुलिस बनी चैंपियन

पूर्व खेलमंत्री रिपुदमन सिंह स्मृति अखिल भारतीय वॉलीबाल टूर्नामेंट में यूपी पुलिस चैंपियन बनी। और पढ़ें
02:29 AM, 02-Nov-2026

Maharajganj News: सामने कार आने से अनियंत्रित हुई बाइक, मां-बेटा सड़क पर गिरे, घायल

निचलौल थाना के पास हादसे में एक वर्षीय बच्चा भी घायल, दोनों सीएचसी में भर्ती और पढ़ें
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02:29 AM, 02-Nov-2026

Basti News: मायूस होकर धान की फसल निहार रहे किसान...बचाने की जद्दोजहद

अर्नब चक्रवात ने किसानों के अरमान पर पानी फेर दिया है। दो दिन झमाझम बारिश और तेज हवा के चलते खेतों में खड़ी धान की फसल पानी में डूब गई है। और पढ़ें
02:29 AM, 02-Nov-2026

Aligarh News: 1.16 करोड़ से चार ग्रामीण मार्ग होंगे गड्ढामुक्त

1.16 करोड़ से चार ग्रामीण मार्ग होंगे गड्ढामुक्त और पढ़ें
02:29 AM, 02-Nov-2026

Maharajganj News: किस्त के 1.23 लाख रुपये हड़पने के आरोप में चार पर रिपोर्ट

भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड की नौगढ़ बी शाखा का मामला, 12 महिलाओं से रुपये लेकर लोन खातों में जमा नहीं करने का आरोप और पढ़ें
02:29 AM, 02-Nov-2026

Maharajganj News: सड़क किनारे मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला ने दिया बच्चे को जन्म, नवजात की मौत

महिला के साथ दुष्कर्म की आशंका, महिला की हालत सामान्य और पढ़ें
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02:29 AM, 02-Nov-2026

Maharajganj News: तस्करों ने पकड़ी दीक्षित में काटे गए सागौन के छह पेड़ काटे

दो दिन से चल रही थी कटान, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम को मौके पर मिलीं जड़ें और पढ़ें
02:29 AM, 02-Nov-2026

Maharajganj News: पोखरे में उतराती मिलीं मछलियां, जहर डालकर मारने का आरोप

चौक नगर पंचायत के वार्ड-10 स्थित पोखरे का मामला, दो लाख की बताई जा रहीं मछलियां और पढ़ें
02:29 AM, 02-Nov-2026

Maharajganj News: हर पांचवीं गर्भवती महिला एनीमिया की चपेट में, 52 का हीमोग्लोबिन सात से भी कम

39,777 गर्भवती महिलाओं की हुई जांच, 7965 में मिला 11 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन। खानपान में पोषण की कमी और आयरन-फोलिक एसिड की अनदेखी बन रही वजह। और पढ़ें
02:28 AM, 02-Nov-2026

Maharajganj News: 41 पीएचसी पर लगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला, 1639 मरीजों का हुआ उपचार

महिलाओं की संख्या रही सबसे अधिक, 767 ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण। सीएमओ ने चौक पीएचसी का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। और पढ़ें
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