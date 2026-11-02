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Jaunpur News: नागपुर में क्रेन हादसे में जफराबाद के युवक की मौत, घर पहुंचा शव

Mon, 02 Nov 2026 01:59 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:59 AM IST
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A young man from Jafrabad dies in a crane accident in Nagpur, body reaches home
जफराबाद-- मुकेश कुमार निषाद, फाइल फोटो
जफराबाद। महाराष्ट्र के नागपुर में निर्माण के दौरान क्रेन का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिरने से जफराबाद के काजी अहमदनगर नूर नावघाट वार्ड निवासी मजदूर मुकेश कुमार निषाद (24) की मौत हो गई। रविवार की सुबह करीब 10 बजे शव घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। पिता विजय कुमार निषाद ने बताया कि मुकेश नागपुर के गणेश पेठ थाना क्षेत्र के कॉटन मार्केट में एक निजी निर्माण कंपनी में काम करता था। 30 अक्तूबर को वहां टेक्सटाइल पार्क और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण चल रहा था। सुबह करीब 11 बजे टावर क्रेन की ऊंचाई बढ़ाने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान दूसरी क्रेन का ऊपरी हिस्सा टूटकर मजदूरों के पास काम कर रही क्रेन से टकराने के बाद नीचे गिर गया। हादसे में मुकेश की मौत हो गई। गणेश पेठ पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और 31 अक्तूबर को परिजनों को सौंप दिया। सभासद प्रतिनिधि जोगेंद्र निषाद, मृतक के बड़े पिता दिनेश निषाद और चाचा रिषु निषाद निजी वाहन से नागपुर पहुंचे थे। वहां से शव एंबुलेंस से रविवार की सुबह घर लाया गया। दो भाई और दो बहनों में सबसे बड़ा मुकेश अविवाहित था। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। बेटे का शव देखकर मां सरोजा देवी और पिता विजय कुमार निषाद का रो-रोकर बुरा हाल रहा। रविवार की दोपहर में गोमती नदी के किनारे जफराबाद घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया।
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