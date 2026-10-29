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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 29 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 29 Oct 2026 05:00 PM IST
Updated Thu, 29 Oct 2026 05:00 PM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
04:58 PM, 29-Oct-2026
हरदोई: कारोबारी की छत से गिरकर मौत, करवाचौथ का सामान लेकर लौटा था घर, रोते-रोते पत्नी बदहवासHardoi News: पाली नगर में करवाचौथ की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब मेले से पूजन सामग्री लेकर लौटे कारोबारी की छत से नीचे गिरकर मौत हो गई। बुधवार रात करीब 11 बजे फोन पर बात करते हुए छत पर गया कारोबारी अचानक नीचे सड़क पर गिर गए थे। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और पढ़ें
04:57 PM, 29-Oct-2026
खुशहालगंज में रामलीला: श्रीराम के शिव धनुष तोड़ते ही पुष्पवर्षाखुशहालगंज में रामलीला: श्रीराम के शिव धनुष तोड़ते ही पुष्पवर्षा और पढ़ें
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04:56 PM, 29-Oct-2026
हाईकोर्ट : एमबीबीएस में दाखिला देने की मांग पर हस्तक्षेप से कोर्ट का इन्कार, यह है पूरा मामलाइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर निवासी सुनने में दिव्यांग छात्रा काजल त्रिपाठी को दिव्यांगता आरक्षण के तहत एमबीबीएस में दाखिला देने की मांग पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। और पढ़ें
04:56 PM, 29-Oct-2026
एएमयू प्रो मोहम्मद आसिम सिद्दीकी की पुस्तक ‘मुस्लिम आइडेंटिटी इन हिंदी सिनेमा’ में हैं फिल्मों का विश्लेषणएएमयू प्रो मोहम्मद आसिम सिद्दीकी की पुस्तक ‘मुस्लिम आइडेंटिटी इन हिंदी सिनेमा’ में हैं फिल्मों का विश्लेषण और पढ़ें
04:55 PM, 29-Oct-2026
कुशीनगर: एसडीएम ने छात्रों को नए मतदाता बनने के लिए किया प्रेरितकुशीनगर: एसडीएम ने छात्रों को नए मतदाता बनने के लिए किया प्रेरित और पढ़ें
04:54 PM, 29-Oct-2026
एएमयू छात्रसंघ चुनाव में पहली महिला अध्यक्ष पद प्रत्याशी आमिना इरशाद से बातचीतएएमयू छात्रसंघ चुनाव में पहली महिला अध्यक्ष पद प्रत्याशी आमिना इरशाद से बातचीत और पढ़ें
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04:52 PM, 29-Oct-2026
बस्ती: जिला अस्पताल में उपचार कराने पहुंचे मरीजबस्ती: जिला अस्पताल में उपचार कराने पहुंचे मरीज और पढ़ें
04:51 PM, 29-Oct-2026
देवरिया: बढ़या बुजुर्ग में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का समापनदेवरिया: बढ़या बुजुर्ग में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का समापन और पढ़ें
04:50 PM, 29-Oct-2026
देवरिया: टेंपो के गुप्त बॉक्स में छिपाकर बिहार ले जा रहे थे 72 लीटर देसी शराबदेवरिया: टेंपो के गुप्त बॉक्स में छिपाकर बिहार ले जा रहे थे 72 लीटर देसी शराब और पढ़ें
04:49 PM, 29-Oct-2026