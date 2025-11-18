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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 25 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
02:29 AM, 25-Oct-2026
Moradabad News: आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण शीघ्र शुरू कराने की मांग उठाईनगर में शनिवार दोपहर हुई नागरिक परिषद की बैठक में बिलारी में आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण शीघ्र शुरू किए जाने की मांग उठाई गई। और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026
Jhansi News: नाबालिग छात्रा को अगवा करके दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तारझांसी। पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा (16) से दुष्कर्म करने के आरोपी सुवेंद्र पाल को रक्सा थाना पुलिस ने शुक्रवार देर-रात सारमऊ तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। लिखा पढ़ी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया। यहां से उसे और पढ़ें
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02:29 AM, 25-Oct-2026
Kanpur News: शहर में नकली सीमेंट का हर महीने पांच करोड़ का पहुंच गया कारोबारThe trade in counterfeit cement in the city has reached a monthly turnover of five crore rupees. और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026
Barabanki News: स्वयं सहायता समूह की बैठक में आत्मनिर्भरता पर जोरस्वयं सहायता समूह की बैठक में आत्मनिर्भरता पर जोर और पढ़ें
02:29 AM, 25-Oct-2026
थाना समाधान दिवस : जमीन विवाद के मामले ज्यादा, मौके पर निस्तारण कमजिले के 16 थानों में शनिवार को थाना समाधान दिवस आयोजित कर फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। और पढ़ें
02:28 AM, 25-Oct-2026
Kanpur News: सीनियर एडवोकेट लिखने पर बीसीआई की अनुशासन समिति ने दी चेतावनीBCI Disciplinary Committee issues warning over use of the term 'Senior Advocate' और पढ़ें
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02:28 AM, 25-Oct-2026
Barabanki News: 55 महिलाओंं की जांची सेहत, किया जागरूक55 महिलाओंं की जांची सेहत, किया जागरूक और पढ़ें
02:27 AM, 25-Oct-2026
Jhansi News: कंटेनर की टक्कर से तीन बार हाईवे पर पलटी सीए की कारझांसी। झांसी से ललितपुर जा रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट अंशुल दुबे की कार को शनिवार दोपहर रक्सा के डेली गांव के पास कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद कार हाईवे पर तीन बार पलटी। हादसे में अंशुल की जान बाल-बाल बच गई। उनको हाथ-पांव और पढ़ें
02:27 AM, 25-Oct-2026
Budaun News: शराब पीने के बाद हुए विवाद में पिता ने कुल्हाड़ी से इकलौते बेटे को काट डालाशराब पीने के बाद हुए विवाद में पिता ने कुल्हाड़ी से इकलौते बेटे को काट डाला और पढ़ें
02:27 AM, 25-Oct-2026