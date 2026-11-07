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Ayodhya Deepotsav LIVE: दुल्हन सी सजी रामनगरी और श्रद्धालुओं में उत्साह, गली-गली में गूंज रहा 'जय श्रीराम'

Sat, 07 Nov 2026 01:10 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 01:10 PM IST
खास बातें

Ayodhya Deepotsav 2026 Live News in Hindi: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम है। इस अवसर पर रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है। साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही है। इसमें रामायण आधारित झांकियों, लोकनृत्यों और जय श्रीराम के जयघोष ने रामनगरी को भक्तिमय बना दिया। इसमें प्राचीन संस्कृति के साथ आधुनिक अयोध्या के विकास की झलक भी देखने को मिली। रामकथा पार्क में मुख्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

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Ayodhya Deepotsav 2026 Live: Ram Mandir Deepotsav Celebration, Lakhs of Diyas, Laser Show Updates
फूलों से सजा आद्य शंकराचार्य द्वार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

लाइव अपडेट

12:55 PM, 07-Nov-2026

आनंदित महसूस कर रहे देश-विदेश से आए श्रद्धालु

शोभायात्रा में नृत्य करते कलाकार। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
यह आयोजन न केवल अयोध्यावासियों में भारी उत्साह भर रहा है, बल्कि देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं में भी गर्व की भावना पैदा कर रहा है। सभी श्रद्धालु इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनकर आनंदित महसूस कर रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं।
12:37 PM, 07-Nov-2026

सुरक्षा व्यवस्था और व्यापक उत्साह

अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़। - फोटो : अमर उजाला
यह शोभायात्रा साकेत महाविद्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इसका समापन रामकथा पार्क पर होगा, जहां मुख्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए थे।
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12:21 PM, 07-Nov-2026

परंपरा और प्रगति साथ-साथ चल सकती हैं

स्वच्छता और डिजिटल प्रगति को प्रदर्शित करते मॉडल भी शोभायात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा ऱहे। यह अनूठा संगम अयोध्या के गौरवशाली अतीत और उसके उज्ज्वल भविष्य को एक साथ दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे परंपरा और प्रगति साथ-साथ चल सकती हैं।

12:13 PM, 07-Nov-2026

श्रीराम के स्वागत में झांकियों के साथ उमड़ा अयोध्यावासियों का उल्लास

श्रीराम के स्वागत में झांकियों के साथ उमड़ा अयोध्यावासियों का उल्लास - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
भगवान श्रीराम के स्वागत के लिए रामनगरी में उत्साह का माहौल है। शनिवार को साकेत महाविद्यालय से दीपोत्सव की झांकियां निकाली गईं। इनमें शामिल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से रामायणकालीन प्रसंगों को जीवंत कर दिया। कई राज्यों से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। किष्किंधा कांड सहित रामायण काल की करीब सात झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। झांकियों को देखने के लिए सड़क किनारे अयोध्यावासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कलाकारों का उत्साह बढ़ाते और मोबाइल में इन यादगार पलों को तस्वीरों के रूप में कैद करते नजर आए।
12:06 PM, 07-Nov-2026

प्राचीन संस्कृति और आधुनिक विकास का संगम

इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि इसमें प्राचीन संस्कृति के साथ-साथ नए भारत की झलक भी दिखी। एक तरफ राम दरबार की भव्य झांकी ने भक्तों को आकर्षित किया। पुष्पक विमान की झांकी भी त्रेता युग की यादें ताजा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के आधुनिक विकास को दर्शाते मॉडल भी शामिल थे।
11:57 AM, 07-Nov-2026

शोभायात्रा का दिव्य स्वरूप

शोभायात्रा का दिव्य स्वरूप - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इस शोभायात्रा में भगवान श्रीराम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाया गया। आकर्षक झांकियों के माध्यम से उनकी लीलाओं का सजीव चित्रण किया गया था। इन झांकियों ने दर्शकों को भक्तिभाव से भर दिया। पारंपरिक लोक नृत्यों ने भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा बिखेरी। कलाकारों ने रामायण कालीन वेशभूषा धारण कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी वेशभूषा त्रेता युग की याद दिला रही थी, जिससे पूरा माहौल ऐतिहासिक प्रतीत हो रहा था। यह यात्रा केवल एक धार्मिक जुलूस नहीं, बल्कि एक भव्य सांस्कृतिक प्रदर्शन भी थी।

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11:48 AM, 07-Nov-2026

Ayodhya Deepotsav LIVE: दुल्हन सी सजी रामनगरी और श्रद्धालुओं में उत्साह, गली-गली में गूंज रहा 'जय श्रीराम'

रामनगरी अयोध्या में दीपों का महापर्व दीपोत्सव एक बार फिर अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर शनिवार को भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही है। यह शोभायात्रा साकेत महाविद्यालय से शुरू होकर रामकथा पार्क तक जाएगी। यह उत्सव यात्रा अयोध्या की आत्मा का प्रतीक मानी जा रही है, जिसमें आस्था, संस्कृति और आधुनिक विकास का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।

शोभायात्रा का शुभारंभ होते ही पूरा मार्ग जय श्रीराम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। इन नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और हर तरफ उत्साह का माहौल था। यात्रा में भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित विभिन्न आकर्षक झांकियां शामिल थीं, जिन्होंने भक्तों का मन मोह लिया। पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत करने वाले कलाकार भी शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण थे। उनकी मनमोहक प्रस्तुतियां देखने लायक थीं। 

रामायण कालीन वेशभूषा में सजे कलाकारों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी वेशभूषा त्रेता युग की जीवंत झलक प्रस्तुत कर रही थी। स्कूली बच्चों ने भी इस उत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लिया। संत-महात्माओं और आम श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन सभी की भागीदारी ने इस उत्सव को और भी भव्य बना दिया। यह शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है।
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