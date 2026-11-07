Ayodhya Deepotsav LIVE: दुल्हन सी सजी रामनगरी और श्रद्धालुओं में उत्साह, गली-गली में गूंज रहा 'जय श्रीराम'

12:55 PM, 07-Nov-2026 आनंदित महसूस कर रहे देश-विदेश से आए श्रद्धालु यह आयोजन न केवल अयोध्यावासियों में भारी उत्साह भर रहा है, बल्कि देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं में भी गर्व की भावना पैदा कर रहा है। सभी श्रद्धालु इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनकर आनंदित महसूस कर रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं।

12:37 PM, 07-Nov-2026 सुरक्षा व्यवस्था और व्यापक उत्साह यह शोभायात्रा साकेत महाविद्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इसका समापन रामकथा पार्क पर होगा, जहां मुख्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए थे।

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12:21 PM, 07-Nov-2026 परंपरा और प्रगति साथ-साथ चल सकती हैं स्वच्छता और डिजिटल प्रगति को प्रदर्शित करते मॉडल भी शोभायात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा ऱहे। यह अनूठा संगम अयोध्या के गौरवशाली अतीत और उसके उज्ज्वल भविष्य को एक साथ दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे परंपरा और प्रगति साथ-साथ चल सकती हैं।



स्वच्छता और डिजिटल प्रगति को प्रदर्शित करते मॉडल भी शोभायात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा ऱहे। यह अनूठा संगम अयोध्या के गौरवशाली अतीत और उसके उज्ज्वल भविष्य को एक साथ दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे परंपरा और प्रगति साथ-साथ चल सकती हैं।

12:13 PM, 07-Nov-2026 श्रीराम के स्वागत में झांकियों के साथ उमड़ा अयोध्यावासियों का उल्लास भगवान श्रीराम के स्वागत के लिए रामनगरी में उत्साह का माहौल है। शनिवार को साकेत महाविद्यालय से दीपोत्सव की झांकियां निकाली गईं। इनमें शामिल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से रामायणकालीन प्रसंगों को जीवंत कर दिया। कई राज्यों से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। किष्किंधा कांड सहित रामायण काल की करीब सात झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। झांकियों को देखने के लिए सड़क किनारे अयोध्यावासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कलाकारों का उत्साह बढ़ाते और मोबाइल में इन यादगार पलों को तस्वीरों के रूप में कैद करते नजर आए।

12:06 PM, 07-Nov-2026 प्राचीन संस्कृति और आधुनिक विकास का संगम इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि इसमें प्राचीन संस्कृति के साथ-साथ नए भारत की झलक भी दिखी। एक तरफ राम दरबार की भव्य झांकी ने भक्तों को आकर्षित किया। पुष्पक विमान की झांकी भी त्रेता युग की यादें ताजा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के आधुनिक विकास को दर्शाते मॉडल भी शामिल थे। इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि इसमें प्राचीन संस्कृति के साथ-साथ नए भारत की झलक भी दिखी। एक तरफ राम दरबार की भव्य झांकी ने भक्तों को आकर्षित किया। पुष्पक विमान की झांकी भी त्रेता युग की यादें ताजा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के आधुनिक विकास को दर्शाते मॉडल भी शामिल थे।

11:57 AM, 07-Nov-2026 शोभायात्रा का दिव्य स्वरूप



इस शोभायात्रा में भगवान श्रीराम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाया गया। आकर्षक झांकियों के माध्यम से उनकी लीलाओं का सजीव चित्रण किया गया था। इन झांकियों ने दर्शकों को भक्तिभाव से भर दिया। पारंपरिक लोक नृत्यों ने भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा बिखेरी। कलाकारों ने रामायण कालीन वेशभूषा धारण कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी वेशभूषा त्रेता युग की याद दिला रही थी, जिससे पूरा माहौल ऐतिहासिक प्रतीत हो रहा था। यह यात्रा केवल एक धार्मिक जुलूस नहीं, बल्कि एक भव्य सांस्कृतिक प्रदर्शन भी थी।

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