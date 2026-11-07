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Ayodhya Deepotsav LIVE: दुल्हन सी सजी रामनगरी और श्रद्धालुओं में उत्साह, गली-गली में गूंज रहा 'जय श्रीराम'
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 01:10 PM IST
खास बातें
Ayodhya Deepotsav 2026 Live News in Hindi: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम है। इस अवसर पर रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है। साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही है। इसमें रामायण आधारित झांकियों, लोकनृत्यों और जय श्रीराम के जयघोष ने रामनगरी को भक्तिमय बना दिया। इसमें प्राचीन संस्कृति के साथ आधुनिक अयोध्या के विकास की झलक भी देखने को मिली। रामकथा पार्क में मुख्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
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लाइव अपडेट
12:55 PM, 07-Nov-2026
आनंदित महसूस कर रहे देश-विदेश से आए श्रद्धालु
12:37 PM, 07-Nov-2026
सुरक्षा व्यवस्था और व्यापक उत्साह
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12:21 PM, 07-Nov-2026
परंपरा और प्रगति साथ-साथ चल सकती हैंस्वच्छता और डिजिटल प्रगति को प्रदर्शित करते मॉडल भी शोभायात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा ऱहे। यह अनूठा संगम अयोध्या के गौरवशाली अतीत और उसके उज्ज्वल भविष्य को एक साथ दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे परंपरा और प्रगति साथ-साथ चल सकती हैं।
12:13 PM, 07-Nov-2026
श्रीराम के स्वागत में झांकियों के साथ उमड़ा अयोध्यावासियों का उल्लास
12:06 PM, 07-Nov-2026
प्राचीन संस्कृति और आधुनिक विकास का संगमइस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि इसमें प्राचीन संस्कृति के साथ-साथ नए भारत की झलक भी दिखी। एक तरफ राम दरबार की भव्य झांकी ने भक्तों को आकर्षित किया। पुष्पक विमान की झांकी भी त्रेता युग की यादें ताजा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के आधुनिक विकास को दर्शाते मॉडल भी शामिल थे।
11:57 AM, 07-Nov-2026
शोभायात्रा का दिव्य स्वरूप
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11:48 AM, 07-Nov-2026
Ayodhya Deepotsav LIVE: दुल्हन सी सजी रामनगरी और श्रद्धालुओं में उत्साह, गली-गली में गूंज रहा 'जय श्रीराम'
रामनगरी अयोध्या में दीपों का महापर्व दीपोत्सव एक बार फिर अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर शनिवार को भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही है। यह शोभायात्रा साकेत महाविद्यालय से शुरू होकर रामकथा पार्क तक जाएगी। यह उत्सव यात्रा अयोध्या की आत्मा का प्रतीक मानी जा रही है, जिसमें आस्था, संस्कृति और आधुनिक विकास का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।
शोभायात्रा का शुभारंभ होते ही पूरा मार्ग जय श्रीराम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। इन नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और हर तरफ उत्साह का माहौल था। यात्रा में भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित विभिन्न आकर्षक झांकियां शामिल थीं, जिन्होंने भक्तों का मन मोह लिया। पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत करने वाले कलाकार भी शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण थे। उनकी मनमोहक प्रस्तुतियां देखने लायक थीं।
रामायण कालीन वेशभूषा में सजे कलाकारों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी वेशभूषा त्रेता युग की जीवंत झलक प्रस्तुत कर रही थी। स्कूली बच्चों ने भी इस उत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लिया। संत-महात्माओं और आम श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन सभी की भागीदारी ने इस उत्सव को और भी भव्य बना दिया। यह शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है।