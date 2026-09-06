सागर जहरीली शराब कांड: 10 की मौत के बाद बंडा अस्पताल पहुंचे सांसद-विधायक और अफसर, मरीजों का जाना हाल

सागर के बंडा क्षेत्र में संदिग्ध जहरीली शराब के सेवन से 10 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। बीमार लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद राहुल सिंह लोधी, बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह, आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना, कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी अनुराग सुजानिया बंडा सिविल अस्पताल पहुंचे।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान सांसद राहुल सिंह लोधी ने डॉक्टरों को सभी मरीजों का विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में बेहतर और नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना और कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्रों की शराब दुकानों को सील कर दिया गया है और शराब के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।

अस्पताल के निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, जिलाध्यक्ष रानी कुशवाहा समेत अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।